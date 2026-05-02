Vučić: Rešenje za NIS ide u dobrom smeru, ne isključujem mogućnost za izbore u junu ili novembru

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da se rešenje situacije oko Naftne industrije Srbije (NIS), uprkos svim poteškoćama, kreće u dobrom smeru i najavio je da će u ponedeljak ili utorak imati sastanke sa mađarskim partnerima.

Aleksandar Vučić, foto: Srđan Ilić “Što se NIS tiče, ponovo smo razmenili šerhold agrimente sa mađarskom stranom. Nadam se da ćemo uskoro sve rešiti”, rekao je Vučić u telefonskom uključenju za TV Informer. On je ocenio da situacija nije jednostavna, ali da se stvari kreću u dobrom smeru, uprkos svim teškoćama, skrenuvši pažnju i na povećano trošenje rezrevi. “Gubimo veliki novac. Mi smo obezbedili finansijske jastuke, imamo dobru monetarnu i fiskalnu politiku,