Nikola Kalinić žestoko kažnjen! Epilog skandalozne tuče: Košarkaš Zvezde suspendovan - evo i na koliko!

Sada je sve jasno - košarkaš Crvene zvezde, Nikola Kalinić, nadrljao je posle skandalozne tuče koju je izazvao na meču Zlatibora i Crvene zvezde u Čajetini.

Kalinić je suspendovan na dva meča, a moraće da plati i kaznu od 7.000 evra. Nikola Kalinić će tako sigurno propustiti treći meč Zvezde i Zlatibora koji je na programu u nedelju u hali Pionir, ali i polufinalni susret fajnal-fora, ako se crveno-beli tamo plasiraju. Posle svega što se dešavalo u Čajetini, čelnici Košarkaške lige Srbije rešili su da suspenduju i sudije sa utakmice između Zlatibora i Crvene zvezde. Doneta je hitna odluka, a komesar za suđenje