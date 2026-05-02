Pas u Bugarskoj skupštini! Nije šala - labrador Rover postao "poslanik" i prisustvovaće svim sednicama parlamenta

U 52. sazivu Narodne skupštine Bugarske po prvi put je omogućen stalni pristup psu vodiču u sve prostorije parlamenta, pa labradorRover od sada prati slepog poslanika Ivana Janeva u obavljanju njegovih poslaničkih dužnosti.

Janev, poslanik stranke " Progresivna Bugarska", već četiri godine koristi pomoć psa vodiča, a od sada će ga Rover pratiti i u skupštinskim hodnicima, plenarnoj sali i na sednicama odbora, prenosi bugarska nacionalna televizija BNT. Poslanik je naveo da se i dalje upoznaje sa rasporedom u zgradi parlamenta, koja je velika i složena za kretanje, ali i da mu kolege svakodnevno pomažu u snalaženju. U cilju dodatnog prilagođavanja rada parlamenta osobama sa