Poker bajera kod kuće: Lajpcig se loše proveo u Leverkuzenu

Lajpcig je i dalje treći na tabeli sa 62 boda, dok je Leverkuzen četvrti sa 58 bodova, koliko imaju i Štutgart i Hofenhajm.

Trostruki strelac za Leverkuzen na ovoj utakmici bio je Patrik Šik, u 25, 76. i 89. minutu, a mrežu Lajpciga zatresao je i Nejtan Pela u 45. minutu. Jedini gol za Lajpcig postigao je Kristof Baumgartner u 80. minutu. Fudbaleri Leverkuzena će u narednom kolu gostovati Štutgartu, dok će Lajpcig dočekati Sankt Pauli. (Beta)