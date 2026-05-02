Pretio tužiocu i narušio mu bezbednost: Uhapšen muškarac (71) iz Kruševca nakon što je ugrozio službeno lice

Pripadnici policije u Kruševcu su u saradnji sa Višim i Osnovnim javnim tužilaštvom u ovom gradu uhapsili Z.

J. (71) iz ovog grada. Sumnja se da je on 28. aprila ove godine, u jednom restoranu, pretio tužiocu Višeg javnog tužilaštva u Kruševcu. Kako je saopšteno iz PU u Kruševcu, uhapšeno lice je osumnjičeno za izvršenje krivičnog dela ugrožavanje sigurnosti. Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Kruševcu osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden ovom tužilaštvu, navodi se u saopštenju.