"Slava Bogu! Smešan sam, zar ne?" Darko posle nestvarne pobede izašao pred novinare i otkrio: Zovite me ludim, ali ja sam ovo video!

Toronto Reptorsi, koje sa klupe predvodi srpski stručnjak Darko Rajaković, izborili su majstoricu u prvoj rundi plej-ofa Istočne konferencije, pošto su u šestom meču posle produžetka savladali Klivlend rezulatom 112:110.

Toronto je do pobede stigao nestvarnom trojkom Ar Džej Bereta na 1.2 sekunde pre kraja produžetka. Lopta je posle šuta igrača Reptorsa udarila u obruč, visoko odskočila i upala u koš. Nakon meča usledila je izuzetno zanimljiva konferencija srpskog trenera. "Slava Bogu! Ja sam smešan, zar ne? Hvala Bogu", započeo je svoje obraćanje oduševljeni Darko. "Pričali smo samo koliko je ovo zabavno, koliko volim izazov ispred nas, koliko volimo da se borimo i nađemo