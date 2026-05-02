Teheran prebacio loptu u američko dvorište, a onda poručio: Mi smo spremni za nastavak rata!

Iranske vlasti saopštile su večeras da su spremne za nastavak rata ali daju prioritet diplomatiji dodajući da je "lopta u američkom dvorištu". " Iran je predstavio svoj plan pakistanskom posredniku, sa ciljem trajnog okončanja nametnutog rata, a sada je lopta u dvorištu Sjedinjenih Američkih Država koje moraju da biraju između puta diplomatije ili nastavka sukoba", rekao je danas zamenik iranskog ministra spoljnih poslova Kazem Garibabadi na društvenim mrežama. On