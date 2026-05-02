Uništili smo Rusima avione vredne do 300 miliona dolara! Ukrajinski komandant pokazao navodne snimke pogodaka na više od 1.500 km (video)

Snage bespilotnih sistema (SBS) Oružanih snaga Ukrajine pogodile su četiri ruska aviona, konkretno, Su-57 i Su-34, na aerodromu "Šagol" u Čeljabinsku u Ruskoj Federaciji, na oko 1.500 kilometara od ukrajinske granice.

O tome je komandant SBS Robert Mađar Brovdi izvestio na Fejsbuku i objavio video. "Slobodoljubive ukrajinske ptice 1. OC SBS-a su 25. aprila 2026. godine učinile posetu učtivosti vojnom aerodromu 'Šagol' u Čeljabinsku, RF", istakao je Brovdi. Prema njegovim rečima, kao rezultat satelitske dozvidnice, Generalštab je potvrdio pogotke najmanje tri sredstva dubokog udara sa različitim stepenima oštećenja na sledećim avionima: dve jedinice lovaca Su-57, lovca-bombardera