Uhapšen prevarant iz Dimitrovgrada koji je od žene iz Niša tražio novac za „teško povređenu ćerku“

Pripadnici policije (PU) u Nišu, u saradnji sa Policijskom upravom u Pirotu, uhapsili su R.S. (63) iz Dimitrovgrada zbog sumnje da je počinio krivično delo prevara. -On juče telefonom doveo u zabludu ženu iz Niša i lažno joj saopštio da joj je ćerka teško povređena i da je hitno potrebno da preda veliku sumu novca zbog plaćanja troškova lečenja, što je oštećena i učinila- saopštila je PU u Nišu. Pretresom stana koji koristi osumnjičeni pronađen je deo novca za koji