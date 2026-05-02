Mladiću (21) kojeg je udario tramvaj u Bulevaru, lekari se bore za život: konstatovane teške povrede

Sinoć oko 23.40 časova dogodila se teška saobraćajna nesreća na raskrsnici Batutove ulice i Bulevara kralja Aleksandra u kojoj je povređen pešak. Do nesreće je došlo kada je tramvaj udario mladića (21). Ekipa Hitne pomoći ubrzo je izašla na teren i povređeni mladić je hitno prevezen u Urgentni centar. Prema prvim informacijama, lekari su konstatovali teške telesne povrede opasne po život.