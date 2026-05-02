"Videli ste šta znači škola FMP-a": Čović "pecnuo" Zvezdu zbog Zlatibora, pa otkrio šta ga mnogo zabrinjava

Crvena zvezda izgubila je od Zlatibora u drugom meču četvrtfinala plej-ofa KLS.

O tome, ali i o drugim temama pričao je predsednik košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović u emisiji "Sportuna" na UNA televiziji. Iskoristio je momenat i da malo "pecne" crveno-bele zbog tog poraza kada je bilo govora o značaju mladih igrača i forsiranju domaćih igrača u novoj profesionalnoj košarkaškoj ligi za koju se zalaže. "Videli ste šta znači škola FMP Protić, Smiljanić, bio je i onaj centar...", rekao je Čović aludirajući na Protića koji je ubacio 26 poena