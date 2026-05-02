Austrijska policija uhapsila muškarca osumnjičnog za trovanje HiPP kašica

Austrijska policija saopštila je da je uhapsila jednog tridesetdevetogodšnjaka povezanog sa slučajem trovanja dečjih kašica otrovom za pacove u, kako je naveo nemački proizvođač hrane za bebe, pokušaju iznude.

Pet kontaminiranih teglica jednog tipa dečje hrane nemačkog proizvođača HiPP pronađeno je u aprilu u Austriji, Češkoj i Slovačkoj pre nego što su bile konzumirane, saopštila je tada nemačka policija, a šesta teglica, za koju se smatra da je u Austriji, još nije pronađena, prenosi Hina. "Danas smo uspeli da uhapsimo osumnjičenog tridesetdevetogodišnjeg muškarca", rekao je portparol policije u istočnoj pokrajini Burgenland, gde je pronađena jedna kontaminirana