SAD prete sankcijama brodarskim kompanijama koje plaćaju Iranu taksu za prolaz kroz Ormuz

SAD upozoravaju brodarske kompanije da bi se mogle suočiti sa sankcijama ako budu plaćale Iranu taksu za bezbedan prolaz kroz Ormuski moreuz.

Upozorenje koje je objavila Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) je novi pritisak u sukobu između SAD i Irana oko kontrole nad moreuzom. Oko petine svetske trgovine naftom i prirodnim gasom uobičajeno prolazi kroz ovaj moreuz na ulazu u Persijski zaliv, u mirnodopskim uslovima. Iran je praktično zatvorio moreuz za normalan saobraćaj napadima i pretnjama brodovima, nakon što je 28. februara napadnut od SAD i Izraela. Kasnije je Iran počeo da brodovima iz