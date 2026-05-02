Treća godišnjica masovnog ubistva u "Ribnikaru" biće obeležena sutra ispred škole i u parku Tašmajdan

Treća godišnjica masovnog ubistva u beogradskoj Osnovnoj školi "Vladisav Ribnikar", gde je 3. maja 2023. godine trinaestogodišnji K.K. ubio osam devojčica, jednog dečaka i školskog čuvara, sutra će biti obeležena komemorativnim programima ispred škole i u parku Tašmajdan.

U zločinu u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" ubijeni su Mara Anđelković, Bojana Asović, Angelina Aćimović, Ana Božović, Adriana Dukić, Ema Kobiljski, Katarina Martinović, Sofija Negić, Andrija Čikić i Dragan Vlahović. Deo ulice Kralja Milutina sutra će biti "prostor tišine". Na broju 10, ispred mesta zločina, građani će od 8.40 do 20.00 moći da odaju počast ubijenima upisujući se u knjigu sećanja, polažući cveće i paleći sveće. U prostoru Malog Tašmajdana, od