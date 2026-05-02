SAD prete sankcijama brodarskim kompanijama koje plaćaju Iranu taksu za prolaz kroz Ormuski moreuz
Newsmax Balkans pre 23 minuta
SAD su upozorile brodarske kompanije da bi mogle da budu sankcionisane ako plaćaju Iranu za prolazak kroz Ormuski moreuz, dok raste napetost između dve zemlje i traju pregovori o okončanju sukoba koji utiče na globalno tržište energenata.
Upozorenje, koje je u petak objavila Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC) američkog Ministarstva finansija, predstavlja dodatni pritisak u sukobu Vašingtona i Teherana oko kontrole ovog strateški važnog pomorskog prolaza. Kroz Ormuski moreuz, koji se nalazi na ulazu u Persijski zaliv, u mirnodopskim uslovima prolazi oko petine svetske trgovine naftom i prirodnim gasom. Iran je praktično zatvorio moreuz za redovan saobraćaj napadima i pretnjama brodovima