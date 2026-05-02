NATO: U toku razgovori sa SAD o smanjenju američkih trupa u Nemačkoj

NATO sarađuje sa Sjedinjenim Američkim Državama kako bi se razjasnili detalji odluke o planiranom povlačenju američkih trupa iz Nemačke, izjavila je danas portparolka NATO-a Alison Hart. "Sarađujemo sa SAD kako bismo razumeli detalje njihove odluke o rasporedu snaga u Nemačkoj", navela je ona na platformi Iks.

Hart je navela da je reč o prilagođavanju vojnog rasporeda, koje dodatno naglašava potrebu da evropske zemlje povećaju ulaganja u odbranu i preuzmu veći deo odgovornosti za zajedničku bezbednost. Ona je podsetila da su saveznici već postigli napredak u tom pravcu nakon dogovora o povećanju izdvajanja za odbranu na samitu u Hagu prošle godine. "Već vidimo napredak otkako su se saveznici složili da ulažu 5 odsto BDP-a na samitu NATO-a u Hagu prošle godine. Ostajemo