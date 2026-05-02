SAD povlače 5.000 vojnika iz Nemačke u narednih šest do 12 meseci

SAD će u narednih šest do 12 meseci povući oko 5.000 vojnika iz Nemačke, saopštio je Pentagon.

Američki predsednik Donald Tramp ranije ove nedelje rekao je da će povući deo trupa iz savezničkih zemalja u NATO, nakon što je kancelar Nemačke Fridrih Merc rekao da iransko rukovodstvo "ponižava" SAD i da Vašington nema strategiju u ratu sa Iranom. Donald Tramp je prethodno više puta izrazio nezadovoljstvo odgovorom saveznika u NATO na njegov poziv da se uključe u omogućavanje slobodnog prolaza kroz Ormuski moreuz. Krajem marta, Španija nije dozvolila američkim