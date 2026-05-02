Zelenski sa Ficom razgovarao o pristupanju Ukrajine EU

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da je danas razgovarao sa slovačkim premijerom Robertom Ficom o pristupanju Ukrajine Evropskoj uniji. "Potrebni su snažni odnosi između naših zemalja i obe strane su zainteresovane za to. Važno je bilo čuti da Slovačka podržava članstvo Ukrajine u EU i da je spremna da deli svoje iskustvo pristupanja", napisao je Volodimir Zelenski na mreži Iks. Dodao je da je sa Ficom razgovarao i o mogućem sastanku dvojice