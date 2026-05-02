Ministar Starović: Srbija ne očekuje blokadu evropskih fondova

Srbija ne očekuje blokadu evropskih fondova, već nastavak redovne procene reformskih rezultata, izjavio je jutros ministar za evropske integracije Nemanja Starović, javlja Beta.

U izjavi za RTS rekao je da je do kraja maja planirano usvajanje preporuka Venecijanske komisije, ali i izmena izbornih zakona u skladu sa preporukama ODHIR-a. Starović je istakao da su različita tumačenja u javnosti posledica nepotpunih informacija, a da je zvanično saopštenje Brisela donelo razjašnjenje. „Evropska komisija veoma jasno kaže da nema govora ni o kakvom zamrzavanju ili blokiranju finansijskih sredstava, što se moglo čuti od brojnih ptica zloslutnica