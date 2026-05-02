Bajern bez pobede protiv poslednjeg na tabeli, Leverkuzen razbio Lajpcig i zakoračio ka Ligi šampiona

Fudbaleri Bajerna iz Minhena odigrali su na svom terenu nerešeno (3:3) sa poslednjeplasiranim Hajdenhajmom, u utakmici 32. kola nemačke Bundeslige.

Hajdenhajm je poveo 2:0 golovima Budua Zivzivadzea u 22. minutu i Erena Dinkčija u 31. minutu, a Bajern je izjednačio preko dvostrukog strelca Leona Gorecke u 44. i 57. minutu. Novu prednost gostima doneo je Zivzivadze svojim drugim golom na utakmici u 76. minutu, a bod šampionu obezbedio je autogol Dianta Ramaja u 10. minutu nadoknade vremena. Pred kraj meča dogodila se i jedna jeziva scena, kada je golman Hajdenhajma žestoko naleteo na svog saigrača Niklasa