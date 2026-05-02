Izrael tokom noći opet napao jug Libana uprkos primirju: Dva civila ubijena, više ranjeno u vazdušnom napadu

Dva civila su ubijena, a više njih je ranjeno u vazdušnom napadu izraelske vojske na mesto Šukin u Libanu.

Među ranjenima, u napadu koji je Izrael pokrenuo nakon ponoći ratnim avionima, nalazi se i gradonačelnik Šukina Husein Ali Ahmad, prenosi libanska Nacionalna novinska agencija (NNA). Napad je uništio više stambenih zgrada i izazvao veliku štetu u čitavom naselju. Napadnuta su još dva grada, Zutar al Šarkija i Zutar al Garbija. Ratni avioni u zoru su napali grad Haruf. Dopisnik NNA javio je da je u zoru Izrael otvorio vatru iz teških mitraljeza prema periferiji sela