"Lažni ministar priča besmislice": Đilas o Starovićevoj izjavi da će do kraja meseca Srbija usvojiti preporuke Venecijanske komisije

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Ðilas izjavio je danas da ministar za evropske integracije Nemanja Starović, kada kaže da napredujemo na evropskom putu, govori besmislice.

"Pošto se vratio iz Kine, lažni ministar za evropske integracije Nemanja Starović, ponovio je besmislice o tome kako napredujemo na evropskom putu - jer, poznato je, da se Evropa mnogo bolje vidi iz Pekinga nego iz Brisela, Berlina ili Pariza", rekao je Đilas u pisanoj izjavi. Dodao je da je Starovićeva izjava da će do kraja meseca Srbija ispuniti obaveze i sprovesti preporuke Venecijanske komisije i ODIHR-a, poznati obrazac laži i manipulacija koje izgovaraju