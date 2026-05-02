NBA podelila snimak iz svlačionice: Rajaković održao govor, poslao moćnu poruku igračima VIDEO

Darko Rajaković, trener Toronta, bio je veoma ponosan na svoje igrače posle pobede nad Klivlendom u šestoj utakmici prve runde NBA plej-ofa.

Reptorsi su na domećem terenu savladali Kavalirse posle produžetka sa 112:110 i tako izborili odlučujuću sedmu utakmicu. Pobedu Torontu doneo Er Džej Beret koji je na malo više od sekund do kraja pogodio trojku i postavio konačan rezultat. Posle utakmice Rajaković je održao govor u svlačionici, te jasno stavio do znanja svojim igračima da posao nije gotov i da se napada pobeda u Klivlendu. "Dve najbolje reči u sportu - sedma utakmica", počeo je Rajaković dok su