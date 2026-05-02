Obradović i Dobrić pred majstoricu sa Zlatiborom: "Da odigramo u skladu sa renomeom Zvezde - nema šta da se kaže za prethodnu utakmicu"

Košarkaši Crvene zvezde dočekuju ekipu Zlatibora u nedelju od 19 časova u hali "Aleksandar Nikolić", u majstorici četvrtfinala Košarkaške lige Srbije.

Nakon ubedljive pobede u prvom meču (112:73), crveno-beli su odigrali lošu utakmicu u Čajetini (94:89), pa će prolaz na Fajnal-for u Nišu krajem maja tražiti kroz treći duel u Beogradu. Previše priče nema, crveno-beli su stigli u Beograd u petak uveče, a već u subotu od 13 časova su bil na treningu pred bitnu utakmicu. "Na trećoj utakmici treba da odigramo u skladu sa renomeom Crvene zvezde, i potpuno drugačije u odnosu na ono što smo prikazali, odnosno nismo u