Ponovo uhapšen Zoran Jotić Jotka: Pretio tužiocu u Kruševcu

Kruševačka policija uhapsila je Zorana Jotić poznatog kao Jotka iz Kruševca samo nekoliko meseci nakon njegovog izlaska iz zatvora. Jotka je uhapšen zbog sumnje da je pretio tužiocu Višeg javnog tužilaštva u Kruševcu.

Kako je saopštio MUP, sumnja se da je Zoran Jotić Jotka, 28. aprila ove godine, u jednom gradskom restoranu, pretio tužiocu Višeg javnog tužilaštva u Kruševcu. "Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Kruševcu osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden ovom tužilaštvu", saopšteno je. Podsetimo, Apelacioni sud u Beogradu preinačio je prvostepenu presudu i Zorana Jotića zvanog Jotka oslobodio optužbe za ubistvo