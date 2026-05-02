U malinama iz Srbije utvrđene dvostruko veće količine kadmijuma, Francuska zadržala isporuku

U isporuci malina u Francusku iz Srbije pronađene su dvostruko veće količine kadmijuma nego što je dozvoljeno, objavila je Evropska komisija.

Francuska je zadržala ovu isporuku, objavljeno je 30. aprila na internet stranici RASFF, na kojoj se objavljuju informacije o povlačenju prehrambenih proizvoda sa tržišta i izdaju upozorenja o štetnoj hrani u članicama EU, prenosi Danas.rs. Navodi se da je rizik ozbiljan, s obzirom da je kadmijum teški metal. Kadmijum se zadržava u bubrezima i jetri, a njegovo vreme eliminacije iz organizma je izuzetno dugo, od 10 do 30 godina. Može izazvati oštećenja bubrega, a
Francuska sprečila uvoz malina iz Srbije zbog prisustva kadmijuma

Maline sa kadmijumom: Francuzi zadržali robu iz Srbije

Francuska zadržala maline iz Srbije zbog povećanog nivoa kadmijuma

Francuzi zadržali isporuku malina iz Srbije zbog prisustva kadmijuma

