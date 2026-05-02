Viktimološko društvo uoči godišnjice masakra u "Ribnikaru" i selima kod Mladenovca: Uspostaviti jasan sistem za podršku žrtvama…

Viktimološko društvo Srbije (VDS) upozorilo je danas, povodom 3. maja - Dana sećanja na žrtve masovnih ubistava u Srbiji, da tri godine nakon zločina u Orašju, Duboni i osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar", direktne i indirektne žrtve ovih događaja osećaju posledice.

"Neophodno je uspostaviti jasan sistem za podršku i kontinuiranu pomoć žrtvama u Srbiji. Sećanje na stradale i efikasan odgovor na potrebe njihovih porodica su ključni deo oporavka čitavog društva i važan faktor u sprečavanju sličnih tragedija u budućnosti", poručilo je VDS. Navedeno je i da je istraživanje koje je sprovedeno sa UNDP ukazalo na "neophodnost uspostavljanja efikasnijeg državnog sistema reagovanja u situacijama masovnih stradanja", dodajući da žrtve i