Debakl Crvene zvezde u Čajetini, Zlatibor izborio majstoricu (video)

Haos na meču, sevale i pesnice

Košarkaši Zlatibora napravili su senzaciju i na svom terenu pobedili Beograđane u revanšu četvrtfinala Košarkaške lige Srbije, pošto su poraženi rezultatom 94:89. Košarkaši Crvene zvezde i Zlatibora su se potukli sredinom treće četvrtine u drugom meču četvrtfinale serije KLS u Čajetini Drugi četvrtfinali meč KLS-a između Zvezde i Zlatibora je obeležila žestoka tuča u trećoj četvrtini kada su prvo u sukob ušli Nikola Kalinić i Matej Čibej, a onda je sve preraslo u