Dvojica mladića uhapšena zbog upada u Sajentološku crkvu u Sen Deniju

Policija istražuje povezanost sa TikTok trendom „Scientology speedrun“, osumnjičeni postupili po internet izazovu

Dvojica mladića, starih 18 godina, privedena su i zadržana u policiji u predgrađu Pariza, Sen Deniju, nakon što su, inspirisani trendom na društvenoj mreži TikTok, nasilno ušli u prostorije Sajentološke crkve, saopštili su danas policijski i pravosudni izvori. Incident se dogodio u četvrtak uveče oko 21.00 čas, kada su se osumnjičeni uz povike „infiltrirali“ u zgradu, navodi policija, prenosi „Figaro“. Reč je o objektu od stakla i čelika, smeštenom nedaleko od