Izrael napao jug Libana, stradalo najmanje četvoro ljudi
Politika pre 22 minuta
Izraelska vojska je danas pozvala stanovništvo sela Habkuš kod južnog grada Natijeha da se evakuiše
Izrael je danas izvršio nekoliko vazdušnih napada na jug Libana, usmrtivši najmanje četvoro ljudi, a militantni Hezbolah je saopštio da je ispalio rakete i dronove, uključujući onaj koji je pao na sever Izraela i ranio dva vojnika. Izraelska vojska i Hezbolah nastavljaju sa međusobnim napadima uprkos prekidu vatre koji je na snazi od 17. aprila. Libanska državna agencija Nešnal njuz izvestila je da je četvoro ljudi ubijeno u napadima na tri sela na jugu Libana.