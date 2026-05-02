Kijev tvrdi da je u napadu oštetio više ruskih Su-57

Ruski Su-57 i Su-34 na meti ukrajinskog napada u Čeljabinsku

Ukrajinske snage bespilotnih sistema izvele su napad na vojni aerodrom Šagol u Čeljabinskoj oblasti Rusije, oko 1.700 kilometara od ukrajinske granice, saopštio je Generalštab Oružanih snaga Ukrajine. Prema tvrdnjama Kijeva, u udaru izvedenom 25. aprila pogođeno je više ruskih lovaca pete generacije Su-57, kao i jedan lovac-bombarder Su-34. Ukrajinska strana je navela da se stepen oštećenja još utvrđuje. Prema ukrajinskim medijima i objavama analitičara koji prate