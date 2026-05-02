Siner pobedio Fisa za plasman u finale mastersa u Madridu

Siner će u finalu igrati protiv pobednika meča između trećeg igrača sveta Aleksandra Zvereva i Aleksandera Bloksa

Prvi teniser sveta Janik Siner plasirao se danas u finale mastersa u Madridu, pošto je pobedio francuskog igrača Artura Fisa sa 6:2, 6:4. Italijanski igrač je do svog prvog plasmana u finale mastersa u Madridu stigao pobedivši 25. tenisera sveta za sat i 26 minuta. U prvom setu Siner je dva puta oduzeo servis rivalu, u trećem i petom gemu. Siner je do ključne prednosti u drugom setu stigao u devetom gemu, da bi u narednom gemu na svoj servis iskoristio prvu meč