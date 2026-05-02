Spektakl u Valensiji, za novu pobedu Panatinaikosa

Hejs-Dejvis uz „zvuk sirene” postigao pobedonosni koš, nakon dve trojke

VALENSIJA – Košarkaši Panatinaikosa savladali su večeras kao gosti Valensiju rezultatom 107:105 posle produžetka i poveli 2:0 u četvrtfinalu plej-ofa Evrolige. Junak trijumfa u spektakularnom meču bio je Najdžel Hejs-Dejvis, koji je pogodio uz „zvuk sirene”, a prethodno i dve trojke. Hejs-Dejvis je meč završio sa 27 poena, Kendrik Nan ubacio je 19, a Džedi Osman 16, uključujući i trojku „od tablu” za izjednačenje na kraju regularnog dela, prenosi Tanjug. Kod