Tusk: NATO ne ugrožavaju neprijatelji, već raspad saveza

Poljska zabrinuta zbog povlačenja američkih trupa iz Nemačke

VARŠAVA – Poljski premijer Donald Tusk ocenio je da odluka Sjedinjenih Američkih Država da povuku oko 5.000 vojnika iz Nemačke predstavlja ozbiljno upozorenje za transatlantsku zajednicu i NATO. Tusk je reagovao nakon što je objavljeno da će američko Ministarstvo odbrane u narednih šest do 12 meseci smanjiti broj vojnika stacioniranih u Nemačkoj. Prema agencijskim izveštajima, reč je o približno 14 do 15 odsto američkog kontingenta u toj zemlji, u kojoj se nalaze