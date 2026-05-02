U jeku debate o super patikama Kou poručio „nećemo gušiti inovacijeˮ

Patike su navodno pomogle Kenijcu Sebastijanu Saveu da istrči takmičarsku maratonsku trku ispod dva sata

Predsednik Svetske atletike Sebastijan Kou rekao je danas da ta organizacija „neće gušiti inovacijeˮ, u jeku debate o takozvanim „super patikamaˮ koje su pomogle Kenijcu Sebastijanu Saveu da istrči takmičarsku maratonsku trku ispod dva sata. Save je u nedelju maraton u Londonu istrčao za sat, 59 minuta i 30 sekundi i postao prvi čovek koji je ispod dva sata uspeo da istrči maratonsku trku. „Ne mislim da bi bilo koje društvo, bilo koja civilizacija, bilo koji sektor