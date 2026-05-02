RHMZ najavljuje veliku promenu početkom naredne sedmice

U nedelju nakon hladnog jutra, mestimično sa slabim prizemnim mrazem, u toku dana u većem delu Srbije pretežno sunčano i toplije, a samo na jugozapadu, jugu i istoku zemlje promenljivo oblačno, još ponegde s kratkotrajnom kišom. Na visokim planinama prolazno provejavanje snega. Vetar slab i umeren, u donjem Podunavlju i na jugu Srbije kratkotrajno pojačan, istočnih smerova. Najniža temperatura od 0 do 9 °C, a najviša od 16 do 23 °C.

Slab jutarnji prizemni mraz očekuje se i početkom naredne sedmice, ali kao ređa pojava u odnosu na prethodna dva dana. Dnevne temperature u osetnom porastu - od ponedeljka do srede (04 - 06.05.) od 24 do 29 °C, a od četvrtka do kraja sedmice (07 - 10.05.) od 22 do 27 °C. U ponedeljak (04.05.) u svim predelima sunčano, u utorak (05.05.) pre podne pretežno sunčano, posle podne umereno oblačno, a od srede (06.05.) do kraja perioda promenljivo uz smenu sunčanih