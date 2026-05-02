Aktiviran sistem Pronađi me zbog nestanka petnaestogodišnje devojčice iz Novog Sada

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je danas da je aktiviralo sistem "Pronađi me" povodom nestanka 15-godišnje Dunje Necić iz Novog Sada.

Dunja je nestala 29. aprila kada se iz škole za osnovno i srednje obrazovanje "Dr Milan Petrović", u Ulici Bate Brkića bb u Novom Sadu, uputila u nepoznatom pravcu. Devojčica je poslednji put viđena 1. maja, oko 19 časova u Inđiji, na uglu ulica Miloša Crnjanskog i Cara Dušana. Dunja Necić je visine oko 160 centimetara, crne kose preko ramena i srednje je građe, a u trenutku nestanka na sebi je imala crnu jaknu, crne kožne pantalone i crne "Najk" patike. MUP je