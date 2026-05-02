Sutra u Beogradu obeležavanje treće godišnjice masovnog ubistva u "Ribnikaru"

Treća godišnjica masovnog ubistva u beogradskoj Osnovnoj školi "Vladisav Ribnikar" sutra će biti obeležena komemorativnim programima ispred škole i u parku Tašmajdan.

Tog 3. maja 2023. godine trinaestogodišnji K. K. ubio je osam devojčica, jednog dečaka i školskog čuvara. Deo ulice Kralja Milutina sutra će biti "prostor tišine". Na broju 10, ispred mesta zločina, građani će od 8.40 do 20 časova moći da odaju poštu ubijenima upisujući se u knjigu sećanja, polažući cveće i paleći sveće. Od 12 do 18 časova, u prostoru Malog Tašmajdana, pod nazivom "Trag beskraja u Vrtu vrlina" biće organizovane likovne radionice u kojima će moći da