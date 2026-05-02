Baret u poslednjem treptaju produžetka za majstoricu Toronta protiv Klivlenda

Košarkaši Toronto reptorsa savladali su Klivlend kavalirse rezultatom 112:110 posle produžetka i izborili sedmu utakmicu u seriji prvog kola plej-ofa Istočne konferencije. Trenutno je nerešeno, ekipe imaju po tri trijumfa u seriji.

Heroj pobede bio je Ar Džej Baret, koji je pogodio trojku 1,2 sekunde pre kraja produžetka, donevši veliko slavlje timu iz Kanade. Lopta je nakon šuta pogodila zadnji deo obruča, visoko odskočila i potom prošla kroz mrežicu, na oduševljenje gotovo 20.000 navijača u dvorani Torontu. Tim Darka Rajakovića je tako izborio majstoricu, koja će biti odigrana u Klivlendu. Pored Bareta koji je dao 24 poena, odličnu partiju pružio je Skoti Barns sa 25 poena i 14 asistencija,