Rat u Ukrajini – 1.529. dan. U noćnim napadima ruskih dronova pogođeni su energetski, lučki i stambeni objekti u više gradova širom Ukrajine, među kojima su Harkov, Krivi Rog, Nikolajev i Izmail. Prema navodima lokalnih vlasti, više osoba je povređeno, a pričinjena je materijalna šteta na infrastrukturi. Sa druge strane, ruski zvaničnik Andrej Belousov izjavio je da je za rešenje sukoba neophodno da NATO odustane od kursa ka strateškom porazu Rusije i prestane da zadire u njene osnovne interese.

Ruske snage u aprilu uništile više od 120 ukrajinskih stanica Starlinka Pripadnici ruskog Odeljenja za planiranje i suzbijanje bespilotnih letelica 11. armijskog korpusa "Sever" uništili su u aprilu više od 120 stanica "Starlinka" ukrajinskih oružanih snaga u Harkovskoj oblasti, izjavio je šef jedinice za planiranje i protivmere tog korpusa. Šef jedinice je za RIA Novosti rekao da je to poremetilo komunikaciju između ukrajinskih vojnih jedinica i da ih je ostavilo