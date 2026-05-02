Pirgić nosio Železničar do pobede nad OFK Beogradom

Fudbaleri Železničara pobedili su OFK Beorgad sa 2:0 (1:0) u meču četvrtog kola plej-ofa Superlige Srbije.

Prva pobeda za Pančevce u plej-ofu domaćeg prvenstva. Glavna figura meča bio je Stefan Pirgić golovima u 36. minutu iz penala i 50. minutu. Železničar je siguran na četvrtoj poziciji na tabeli sa 56 bodova i sprema se za naredno kolo u kom dočekuje Radnik iz Surdulice. OFK Beograd je šesti sa 45 bodova i u sledi im gostovanje kod Partizana koji je u istom terminu pobedio Novi Pazar sa 2:1. Plej-of Superlige Srbije, četvrto kolo: Subota: Partizan - Novi Pazar 2:1