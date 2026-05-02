REM pozvao medije da na minut zatamne ekrane u znak sećanja na žrtve masovnih ubistava

Regulatorno telo za elektronske medije (REM) pozvalo je medije da sutra i u ponedeljak, 4. maja, na minut zatamne ekrane u znak sećanja na žrtve masovnih ubistava koja su se dogodila pre tri godine u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" u Beogradu i u selima Malo Orašje i Dubona. RTS će se odazvati pozivu REM-a.

REM poziva medije da na minut zatamne ekrane, odnosno prekinu radijski program, u nedelju u 8 sati i 40 minuta, a u ponedeljak u 22 časa i 32 minuta, kao i da objave tekst: "3. i 4. maj Dani sećanja na žrtve masovnih ubistava. Pamtimo''. Iz REM-a navode da na taj način pružaju punu podršku predlogu Radne grupe za uspostavljanje Memorijalnog centra u znak sećanja na žrtve masovnog ubistva u Oglednoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, osnovanoj Odlukom Vlade