Tramp nezadovoljan predlogom Irana, Teheran spreman za nastavak sukoba

Nastavak pregovora između Irana i Sjedinjenih Američkih Država i dalje je neizvestan. Iran je poslao pakistanskim posrednicima novi predlog za dalji pregovarački okvir, ali je američki predsednik Donald Tramp izjavio da njime nije zadovoljan. Oružane snage Irana u potpunosti su spremne da "odlučno odgovore na svaku pretnju", izjavio je iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči i poručio da je Teheran i dalje spreman na diplomatiju ukoliko Sjedinjene Američke Države promene svoj pristup.

16:35 Zvaničnik o predlogu Irana: Prvo otvaranje Ormuza, nuklearni pregovori tek kasnije Iranski predlog koji je američki predsednik Donald Tramp do sada odbacivao prvo bi otvorio Ormuski moreuz za brodove i okončao američku blokadu Irana, dok bi pregovore o iranskom nuklearnom programu ostavio za kasnije, izjavio je visoki iranski zvaničnik, prenosi Rojters. Govoreći pod uslovom anonimnosti, zvaničnik je rekao da Teheran svoj poslednji predlog da se nuklearni