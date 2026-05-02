Vučić: Stvari u vezi sa NIS-om idu u dobrom smeru, problem obnavljanje rezervi

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će se od ponedeljka nastaviti pregovori sa Mađarima u vezi sa NIS-om i dodao da se stvari, uprkos svim teškoćama, kreću u dobrom smeru i istakao da sliku kvari to što Srbija troši sve više rezervi.

Predsednik Vučić je za TV Informer rekao da su sa Mađarima ponovo razmenjeni tzv. šerholderi, te da mađarska strana očekuje odgovore od Srbije. Prema njegovim rečima, u ponedeljak-utorak slede susreti sa mađarskim partnerima i prijateljima. "Nadam se da ćemo uskoro sve to rešiti. Nije sasvim jednostavno. Zbog različitih procedura vezanih i za rafineriju i nekih odranije predviđenih ulaganja NIS-a u Petrohemiju, Mađari žele da naprave za sebe najbolji mogući ugovor.