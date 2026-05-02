Rat u Ukrajini – 1.529. dan. Predsednik Volodimir Zelenski rekao je da Ukrajina pažljivo prati situaciju na granici s Belorusijom, i da će reagovati ako bude potrebno, ali nije pružio dodatne detalje. Moskva poručuje da nikada neće oprostiti Kijevu tragediju u Domu sindikata u Odesi, u kojem je stradalo 48 proruskih učesnika protesta.

Ruske snage u aprilu uništile više od 120 ukrajinskih stanica Starlinka Pripadnici ruskog Odeljenja za planiranje i suzbijanje bespilotnih letelica 11. armijskog korpusa "Sever" uništili su u aprilu više od 120 stanica "Starlinka" ukrajinskih oružanih snaga u Harkovskoj oblasti, izjavio je šef jedinice za planiranje i protivmere tog korpusa. Šef jedinice je za RIA Novosti rekao da je to poremetilo komunikaciju između ukrajinskih vojnih jedinica i da ih je ostavilo