Promenljivo oblačno uz sunčane intervale, ponegde kratkotrajna kiša i pljuskovi

Tokom dana očekuje se promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima u većini krajeva.

Kratkotrajna kiša ili lokalni pljuskovi mogući su sredinom dana i posle podne, uglavnom u istočnim, jugoistočnim i centralnim delovima zemlje, dok je u ostalim predelima uglavnom suvo. Na visokim planinama moguć je i kratak sneg. Vetar slab i umeren, sredinom dana i posle podne mestimično jak, severni i severoistočni. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 15 do 21 stepen Celzijusa.