BLISKOISTOČNI SUKOB: Iranski vojni zvaničnik: Moguć ponovni sukob sa SAD; 2.659 žrtava u Libanu tokom dva meseca izraelskih napada

TEHERAN, VAŠINGTON - Nastavak pregovora između Irana i Sjedinjenih Američkih Država i dalje je neizvestan. Iran je poslao pakistanskim posrednicima novi predlog za dalji pregovarački okvir, ali je američki predsednik Donald Tramp izjavio da njime nije zadovoljan. Bela kuća nije želela da komentariše iranski predlog, dok je Tramp izjavio da su iranske snage već uništene.

Energetska kriza se pogoršava, a cena nafte nastavlja da raste, nakon što je predsednik SAD Donald Tramp izjavio da nije zadovoljan novim iranskim predlogom za dalje pregovore sa Vašingtonom, koji mu je poslat preko pakistanskih posrednika. Tramp je, takođe, istakao da će cene energenata pasti kada se okonča sukob sa Iranom, ali je dodao da su iranske snage i vojska uništene, tvrdeći da je iransko rukovodstvo podeljeno i da ne zna ko je zapravo lider. Bela kuća je