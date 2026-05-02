Na graničnom prelazu Bajakovo sa Srbijom pronađeno više od 13 kilograma kokaina

ZAGREB - U privatnom automobilu registarskih oznaka Velike Britanije, kojim je upravljao mladić (25), hrvatska policija je na graničnom prijelazu Bajakovo sa Srbijom pronašla nešto više od 13 kilograma kokaina i novac, saopštila je danas Policijska uprava vukovarsko-sremska.

Tokom granične kontrole i pregledom vozila, policijski službenici su u četvrtak uočili više paketa za koje su posumnjali da se u njima nalazi droga, prenosi Hina. Nakon temeljne pretrage automobila policija je pronašla ukupno 13.540 grama kokaina, kao i novac za kog se sumnja da potiče od vršenja krivičnih dela. Droga i novac su privremeno oduzeti, a krivična prijava protiv osumnjičenog je prosleđena nadležnom državnom tužilaštvu.