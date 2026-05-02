REM pozvao medije da na minut zatamne ekran u znak sećanja na žrtve masovnih ubistava

RTV pre 1 sat
BEOGRAD - Regulatorno telo za elektronske medije (REM) pozvalo je medije da sutra i u ponedeljak, 4. maja, na minut zatamne ekrane u znak sećanja na žrtve masovnih ubistava koja su se dogodila pre tri godine u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" u Beogradu i u selima Malo Orašje i Dubona kod Mladenovca.

REM poziva medije da na minut zatamne ekrane, odnosno prekinu radijski program, u nedelju u 8 sati i 40 minuta, a u ponedeljak u 22 časa i 32 minuta, kao i da objave tekst: "3. i 4. maj Dani sećanja na žrtve masovnih ubistava. Pamtimo''. Vlada Srbije je 19. septembra 2024. godine donela odluku da se 3. i 4. maj ustanove kao Dani sećanja na žrtve masovnih ubistava koji su se dogodili u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" u Beogradu i u Orašju i Duboni, a predviđeno
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Ključne reči

Vlada SrbijeMladenovacREM

Društvo, najnovije vesti »

