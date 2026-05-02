Studenti sutra šetaju od Pravnog do Ribnikara, na šetnju pozvali i zborovi građana

Studenti u blokadi Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu najavili su da će u nedelju, 3. maja, nakon 16 minuta tišine ispred tog fakulteta prošetati do obližnje Osnovne škole „Vladislav Ribnikar“, kako bi, povodom treće godišnjice masovnog ubistva u školi, odali poštu nastradalima. „Pozivamo sve građane da nam se pridruže 3. maja, nakon održavanja 16 minuta tišine ispred Pravnog fakulteta, u šetnji do Osnovne škole Vladislav Ribnikar kako bismo zajedno odali